У центрі Варшави жорстоко зґвалтували жінку та кинули оголеною на вулиці: реакція перехожих шокує

У Варшаві, що у Польщі, жорстоко зґвалтували молоду жінку. Місцеві журналісти отримали доступ до відео із камер спостереження та помітили шокувальну реакцію перехожих, які просто проходили мимо, не реагуючи на злочин.

Про це пише польське видання fakt.pl.

У центрі Варшави жорстоко зґвалтували ймовірно українку

За даними видання, інцидент стався зранку, 25 лютого, у центрі Варшави. Журналісти fakt.pl стверджують, що жертвою нападника стала молода українка, віком орієнтовно 20 років, яка поверталася вранці до своєї квартири. Коли вона йшла вулицею Журавія, її почав переслідувати підозрілий чоловік.

"Він, мабуть, стежив за нею раніше, тому що на камерах видно, що він довго йшов за нею", - розповідає людина, яка бачила відеозапис з камер спостереження.

Коли жінка опинилася на рівні під'їзду, нападник витягнув ніж, схопив її ззаду і потягнув до в'їзних воріт. Потім він почав душити її та зривати з дівчини одяг. Це все тривало кілька хвилин.

Злочинець затягнув молоду жінку до сходової в сусідній будівлі і зґвалтував її там. Після цього він залишив її на сходах перед воротами і пішов геть. Дорогою він розкидав її речі, сів у трамвай і поїхав геть.

Перехожі не реагували на злочин

Польські журналісти також отримали доступ до відеозаписів, які є у розпорядженні власників будинку. На кадрах видно, як під час жорстокого зґвалтування повз них проходили люди. Однак ніхто не відреагував на те, що робив нападник.

"Є записи, на яких видно, як дві дівчини в цей час йшли поруч із тротуаром. Вони щось кричали, але це не зупинило нападника. Потім пройшла пара - хлопець з дівчиною, але вони теж пройшли повз і ніяк не відреагували", - розповідає жінка, у якої є записи з камер відеоспостереження.

Дівчину госпіталізували у тяжкому стані

Відреагував лише охоронець, який саме йшов на роботу на ранкову зміну. Саме він виявив роздягнену дівчину на сходах і одразу ж викликав служби. За кілька хвилин на місце події приїхала поліція та швидка допомога.

Дівчину у тяжкому стані доставили до лікарні. Співробітники центральної частини міста негайно розпочали пошуки зловмисника.

Підозрюваного уже затримали

Підозрюваного чоловіка затримали всього через кілька годин після вчинення злочину. Він переховувався у своїй квартирі.

"Співробітники поліції затримали чоловіка, який може бути пов'язаний зі справою. З ним проводяться слідчі дії", - повідомив Роберт Шумята з Центрального відділу поліції.

Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Польщі чоловік вкрав коня і намагався сховати його у квартирі на третьому поверсі.

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