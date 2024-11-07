У центрі Варшави обікрали українок на понад мільйон злотих: як діяли злочинці

У Варшаві група чоловіків, видаючи себе за поліцейських, проникла до помешкання, де перебували троє українок, і викрала значну суму грошей. Нападники мали при собі підроблений ордер на обшук.

Про це Радіо Свобода повідомив речник регіональної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба.

"Напад мав характер грабунку. Нападники вкрали велику суму грошей, яка походила від продажу мешкання на території України. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих", – сказав Скіба.

За словами речника регіональної прокуратури Варшави Пьотра Скіби, жінки не зазнали фізичних травм, хоча до них застосовували силу.

"Беручи до уваги кількість нападів на різних осіб, чи то на громадян України, чи громадян інших східних країн, які трапляються у Варшаві, у багатьох випадках роблять це, зокрема, громадяни Грузії. Ми не можемо виключати, що це особи, які стежили за постраждалими або мали інформацію, що жінки зберігають велику суму грошей у квартирі. Таких справ ми маємо дуже багато, зазвичай це напади на осіб, які міняють великі суми грошей у конторах (пунктах обміну валют – ред.) чи банках, найчастіше в конторах на території Варшави", – повідомив речник прокуратури.

Підозрюваних поки не затримано, а їхня кількість не розголошується. Зловмисникам інкримінують розбій, за що передбачено від 2 до 15 років позбавлення волі, та видавання себе за працівників поліції, що карається до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, що Польща впровадить жорстку політику щодо мігрантів: хто тепер не зможе отримати притулок. Польський прем'єр пообіцяв скоротити нелегальну міграцію до мінімуму.