“У частині Росії може утворитися халіфат”: експерт спрогнозував розвиток подій в Махачкалі

Військово-політичний оглядач припускає, що події на Північному Кавказі можуть призвести до нового походу на Москву.

Військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що події, які відбулися у неділю, 29 жовтня, у столиці російського Дагестану Махачкалі, де розлючений натовп в аеропорту шукав громадян Ізраїлю, можуть підштовхнути цей мусульманський регіон до більшої автономії.

Таку думку він висловив у своєму ТікТок-каналі.

“Те, що ми бачимо - постійне загравання Путіна, дозволи Кадирову робити все, що заманеться - зрештою може призвести до того, що в цій частині Росії утвориться халіфат”, - зазначив експерт.

За його словами, цілком ймовірним буде й ще один похід на Москву, цього разу — під зеленим прапором ісламу.

“Москва і зараз платить данину в Грозний, Кадирову. Тепер будуть платити більшу данину. На сході будуть платити данину Китаю. Таке воно майбутнє Росії”, - спрогнозував Олександр Мусієнко.

Експерт наголосив, що теперішні спалахи антисемітизму в Росії є чимось більшим - несприйняттям інших національностей загалом.

“Ісламізм пішов під російську пропаганду, ще й там додався нацизм. І це те, що загалом притаманне зараз путінській Росії. Несприйняття інших народів, прагнення війни з іншими. Це є проявом нацизму, який культивується в Росії. І те, що ми бачимо зараз, є справжніми паростками громадянської війни у Росії”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, у неділю, 29 жовтня, у російському місті Махачкалі, столиці переважно мусульманського Дагестану, натовп радикально налаштованих чоловіків увірвався до аеропорту. Агресивні люди влаштували обшук у приміщеннях у пошуку “євреїв”, що прилетіли з Ізраїлю.

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