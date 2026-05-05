У Чебоксарах повідомляють про удар ракетою "Фламінго" по підприємству військової навігації РФ (відео, фото)
У Чебоксарах (Чуваська Республіка РФ) заявляють про влучання ракети FP-5 “Фламінго” по підприємству “ВНИИР-Прогресс”, а також падіння уламків безпілотника на торговий центр.
У російських пабліках та телеграм-каналах поширюється інформація про ракетний удар по території акціонерного товариства «ВНИИР-Прогресс» у місті Чебоксари. За цими повідомленнями, удар нібито було завдано ракетою FP-5 “Фламінго”, однак офіційного підтвердження типу озброєння наразі немає.
Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві захищених від перешкод навігаційних систем. Зокрема, йдеться про модулі «Комета», які, за відкритими даними, використовуються у російських безпілотниках, а також у крилатих і балістичних ракетах.
У мережі публікують відео та фото наслідків удару: на кадрах видно пошкодження будівель і задимлення. Масштаби руйнувань уточнюються.
Крім того, повідомляється, що уламки безпілотника впали на один із торгових центрів у Чебоксарах. За словами місцевих жителів, пошкоджено фасад і скління будівлі. На місці працюють екстрені служби.
Інформації про постраждалих наразі немає. Обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, що раніше у Росії обмежили роботу аеропортів, заявили про збитий дрон у Москві і перебої зі зв’язком у Петербурзі