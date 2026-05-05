ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У Чебоксарах повідомляють про удар ракетою "Фламінго" по підприємству військової навігації РФ (відео, фото)

У Чебоксарах (Чуваська Республіка РФ) заявляють про влучання ракети FP-5 “Фламінго” по підприємству “ВНИИР-Прогресс”, а також падіння уламків безпілотника на торговий центр.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Удар по Чебоксарах

Удар по Чебоксарах / © із соцмереж

У російських пабліках та телеграм-каналах поширюється інформація про ракетний удар по території акціонерного товариства «ВНИИР-Прогресс» у місті Чебоксари. За цими повідомленнями, удар нібито було завдано ракетою FP-5 “Фламінго”, однак офіційного підтвердження типу озброєння наразі немає.

Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві захищених від перешкод навігаційних систем. Зокрема, йдеться про модулі «Комета», які, за відкритими даними, використовуються у російських безпілотниках, а також у крилатих і балістичних ракетах.

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

У мережі публікують відео та фото наслідків удару: на кадрах видно пошкодження будівель і задимлення. Масштаби руйнувань уточнюються.

У Чебоксарах повідомляють про удар ракетою "Фламінго" по підприємству військової навігації РФ (відео, фото) (3 фото)

Удар по Чебоксарах_1 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Удар по Чебоксарах_3 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Удар по Чебоксарах_4 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Крім того, повідомляється, що уламки безпілотника впали на один із торгових центрів у Чебоксарах. За словами місцевих жителів, пошкоджено фасад і скління будівлі. На місці працюють екстрені служби.

Інформації про постраждалих наразі немає. Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що раніше у Росії обмежили роботу аеропортів, заявили про збитий дрон у Москві і перебої зі зв’язком у Петербурзі

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie