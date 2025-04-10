У Чечні 17-річний месник напав на силовиків Кадирова: хлопця вбили, а родичів жорстоко покарали

Тіло юнака виставили на пострах у його рідному сел

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Глава Чечні Рамзан Кадиров продовжує тримати у страху населення Чечні, проте про факти спротиву досі виникають, попри придушення чеченського визвольного руху проти РФ. Кадиров, як вірна маріонетка Кремля, бореться з цими проявами жорсткими середньовічними методами.

Так, 8 квітня стало відомо, що 17-річний чеченський юнак напав із ножем на кадирівських силовиків. Один із поліцейських помер від поранень. Юнака було вбито вогнем у відповідь.

Юнак, що напав на кадирівських силовиків

«Дон-дон» одразу ж заявив, що за діями нападника нібито керував громадянин України.

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Кадиров, навіть всупереч російським законам, доручив вигнати з Чечні родичів загиблого юнака, а їхнє майно конфіскувати.

«МВС і Росгвардії разом із ФСБ треба вигнати з території (Чеченської — Ред.) республіки батьків і братів тих, хто стоїть за цим. Їхнє майно треба вилучити. Якщо вони після цього не припинять працювати на Україну, яка їх фінансує, тоді інших родичів необхідно вислати», — цитують пропагандистські ЗМІ слова «дон-дона».

Але це не головне. Як покарання, тіло юнака виставили на пострах у його рідному селі Ачхой-Мартані і зігнали дивитися на вбитого всіх місцевих жителів, пише російський канал SOTA.

«Кадри сьогоднішнього мітингу в Ачхой-Мартані. Як ми повідомляли раніше, тіло вбитого підлітка лежало весь цей час перед натовпом зігнаних жителів. Це і є „рускій мір“ та російський закон, який нам принесла Росія», пише чеченський канал спротиву окупації РФ NIYSO.

Згодом у каналі повідомили, що навіть після того, як місцевих відпустили, тіло хлопця продовжувало лежати посеред вулиці. На відео видно, як його об’їжджають автівки.

«Тіло вбитого юнака досі лежить у центрі Ачхой-Мартана. Чому? Тому що нас окупувала Росія», — додає NIYSO.

У каналі нагадали, що такі дї російських окупантів — мають історичну тяглість, бо «історія повторюється, особливо коли йдеться про жорстокість окупаційних режимів».

Вільні чеченці нагадали, що російські окупанти не вперше використовують убитих як привід для залякування та пропаганди.

«Згадаймо абрека Зелімхана (чеченський національний герой часів Російської імперії — Ред.), який боровся проти несправедливості царської влади. Після його загибелі окупанти зібрали родичів, включаючи жінок і дітей, і змусили їх позувати на тлі його тіла. Це не просто жорстокість, це демонстрація, що навіть смерть не захистить твоєї родини від приниження. Через десятиліття тактика не змінилася: той самий цинізм, та сама демонстративна безкарність. Окупанти, як і раніше, вважають, що терор і публічне приниження зламають волю народу. Але вони помиляються. Кожна така фотографія — не доказ їхньої сили, а свідчення страху. Страху перед тими, хто навіть мертвим, залишається символом опору», — зазначили у каналі.

Зверху на фото: тіло вбитого чеченського героя поч. ХХ ст. на тлі якого стоять його родичі та російські військові. Внизу — юний чеченський месник, на тіло якого зігнали дивитися усіх родичів та односельчан.

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