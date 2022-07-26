У Чечні кадирівців одягнули у нову форму із шевронами "На Київ" (відео)

Силовики у Чечні змінили шеврони – тепер замість звичайних нашивок на їхніх спинах з'явилися написи "На Київ".

Нововведення помітили не так давно - минулого тижня.

Відповідні відео поширюють у Мережі, повідомляє "Кавказ.Реалії".

На відеозаписі, знятому у Грозному, шеврони із написом "На Київ" видно на спинах силовиків із полку поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова. За даними видання, подібні зміни торкнулися також підрозділів ОМОНу та інших.

Нагадаємо, путінські буряти полюбляють сидіти на деревах або прикидатися кущами, щоб розвідувати позиції українських захисників. Після відвідин такими "кущами" українських позицій нерідко розпочинається ворожий артобстріл.

Перед цим командир батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України на псевдо "Мустанг розповів, що буряти і "кадирівці" не йдуть першими у бій, а їхня сила роздута армією тіктокерів.

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