У Чечні назріває переворот: Кадиров перебуває у важкому стані

Рамзан Кадиров / © Associated Press

У Чечні, республіці на північному Кавказі, назріває боротьба за престолонаслідування через важкий стан здоров’я проросійського лідера Рамзана Кадирова. За повідомленнями джерел, близьких до української розвідки, Кадиров страждає від гострого панкреатичного некрозу та проблем із нирками. Останній раз його публічно бачили понад тиждень тому – він був виснаженим і пересувався за допомогою тростини.

Про це йдеться в матеріалі The Times.

За даними “Нової Газети”, 49-річного лідера госпіталізували під час його перебування у Москві 25 грудня для участі в засіданні Державної ради РФ, однак Кадиров не з’явився на офіційних фото і пропустив зустріч. Чеченські чиновники та сам Кадиров спростували інформацію про госпіталізацію. Тим часом, за словами джерел, нині Кадиров проходить діаліз у приватній клініці в Чечні, де перебувають члени його родини, зокрема з-за кордону.

Стан здоров’я Кадирова змушує його прискорити підготовку власних наступників. Очікується, що третій син лідера, 18-річний Адам, готується до політичної кар’єри та отримав кілька високих посад, включно з постом секретаря Ради безпеки Чечні. Інший син, Ахмат, вже обіймає ключові адміністративні посади, включно з міністерством спорту та молоді, а нещодавно став заступником прем’єр-міністра республіки.

Експерти зазначають, що прискорене призначення членів родини пояснюється погіршенням здоров’я Кадирова та загрозами від чиновників російських спецслужб, які прагнуть встановити більш покірний режим. Разом із тим, Москва розглядає й альтернативних кандидатів на посаду – серед них чеченські воєначальники Апті Алаудінов та Адам Делімханов.

Рамзан Кадиров відомий як один із найвідданіших прихильників війни Росії проти України та фігурує у численних звинуваченнях у порушеннях прав людини, включно з внесудовими стратами та катуваннями. Попри тяжкий стан, він продовжує публічні конфлікти з президентом України Володимиром Зеленським, який час від часу висловлює йому саркастичні коментарі.

Питання спадкоємності влади в Чечні є критично важливим як для родини Кадирова, так і для Кремля, який прагне зберегти контроль над стратегічно важливою республікою. За оцінками експертів, близько 100 членів родини Кадирова займають різні посади в адміністрації республіки, що робить їхньої родини однією з найбільш впливових серед російських регіональних еліт.

Раніше повідомлялося, що стан здоров’я Кадирова різко погіршився після того, як він прилетів до Москви 24 грудня. Уночі його досправили на реанімобілі до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.