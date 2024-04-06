У Чечні офіційно заборонили музику, яка не вписується у чітко визначені ритми

У республіці Чечні, яка є суб'єктом Російської Федерації, усі музичні, вокальні та хореографічні твори повинні відповідати ритму від 80 до 116 ударів за хвилину. На думку місцевого міністерства культури та особисто Рамзана Кадирова, тільки такий ритм відповідає чеченському менталітету.

Як передає “Кавказский узел”, про це заявив під час розширеної наради міністр культури республіки Муса Дадаєв.

За його словами, з цього питання ухвалено “остаточне рішення”, яке погоджене з головою Чечні Рамзаном Кадировим.

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Музичні твори, призначені для виконання у Чечні, місцевий Мінкульт доручив перезаписати у схваленому темпі до 1 червня. Інакше їх не допустять для публічного виконання.

“Ми повинні нести в народ і в майбутнє наших дітей культурну спадщину чеченського народу: звичаї, традиції, наші адати, нохчалла - особливості чеченського характеру, до якого включено весь спектр моральних та етичних норм життя чеченців", - заявив головний чеченський чиновник від культури.

Темп 80 ударів на хвилину — це відносно повільні композиції. Наприклад, приблизно в такому темпі (82 удари) звучить пісня “Я не здамся без бою” групи “Океан Ельзи”.

У вузький коридор 80-116 ударів за хвилину не потрапляє більшість музичних творів у стилі трансу (130-160), техно (120-150), самби (50-52), румби (25-27) і вальсу (28-30).

Нагадаємо, раніше скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив звільненням підлеглим, чиї діти не знають чеченської мови.

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