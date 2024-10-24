У Чечні розстріляли колону Росгвардії: одного військового знищено (відео)

Засаду на російських військових було влаштовано на автотрасі поблизу Грозного.
У четвер, 24 жовтня, у Чечні невідомі з лісового масиву розстріляли колону Росгвардії, яка рухалася поблизу Грозного.
Відео з місця події публікують російські Telegram-канали.
На опублікованих кадрах видно продірявлену кулями військову вантажівку “Урал” та тіло убитого росгвардійця.
Засаду на російських військових було влаштовано на автотрасі, яка веде зі станиці Петропавлівської до села Беркарт-Юрта.
Військовий автомобіль належить військовій частині № 6779 (Урус-Мартан).
За повідомленням Telegram-каналів, убитим був Дмитро Верещенко, який був старшим машини. Також повідомляється про одного чи двох поранених росгвардійців.
Стрільцям після нападу вдалося покинути місце засади без втрат.
Нагадаємо, 11 жовтня у російській республіці Інгушетія невідомі розстріляли машину, в якій перебував заступник начальника Центру протидії екстремізму Адам Хамхоєв.
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