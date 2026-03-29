У Чечні та Дагестані оголошено надзвичайну ситуацію: що сталося
У Чечні та Дагестані оголошено надзвичайну ситуацію через повені.
Сильні дощі викликали масштабну повінь у підконтрольних Росії Чечні і Дагестані, що привело до запровадження режиму надзвичайної ситуації.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Режим надзвичайної ситуації зокрема, діє з 29 березня у місті Грозному та 9 муніципальних районах (загалом їх 15) окупованої Росією Чечні. За два дні в зоні лиха у Чечні опинилися понад 1800 домогосподарств у 18 населених пунктах.
Зливи розмили дороги та мости, вода підтопила близько двох тисяч будинків, евакуйовано сотні людей. Постраждали 28 доріг та 17 мостів, виведено з ладу 5 газопроводів та 6 трансформаторних будок.
Режим НС запровадили також у столиці Дагестану Махачкалі та Хасавюртівському районі.
Відомо, що у Дагестані обвалилися два мости.
