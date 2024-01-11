У Чечні раптово згорів штаб 70-го мотострілецького полку (відео)

У Чеченській Республіці згорів штаб мотострілецького полку, бійці якого беруть участь у путінській "СВО", але відмовлялися воювати проти України.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Пожежа на території об'єкту сталася вранці 11 січня. Як повідомляють місцеві, будівля штабу 70-го полку (в/ч 71718, тактичне формування входить до складу 42-ї дивізії Південного військового округу) згоріла разом із усіма документами. Також від вогню постраждали автомобілі, які були припарковані поряд.

У Чеченській Республіці згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі. МНС Чеченської Республіки поки не дало офіційних коментарів щодо події.

Зазначається, що цей мотострілецький полк ЗС РФ від 2022 року бере участь у війні проти України. До його штабу в місті Шалі звозять контрактників із усієї Росії. Крім того, до цього полку 2023-го росіяни почали активно вербували найманців з Непалу. Декілька таких воїнів наші оборонці взяли в полон, але довести факт такого рекрутингу буде складно, бо вогонь знищив всю документацію.

Також у травні 2022-го його військовослужбовці відмовлялися брати участь у бойових діях та вимагали повернути їх додому.

Солдати скаржилися, що тих, хто відкрито заявляє про небажання воювати, командири навпаки кидали на найнебезпечніші точки фронту. Крім того, до їхніх лав "впроваджували" співробітників ФСБ, щоб ті виявляли особливо активних ініціаторів повернення до Росії. Тоді командування намагалося приховати саботаж окупантів.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки повідомили, що окупаційні війська Російської Федерації в Україні складають близько 462 тисячі осіб. З них на тимчасово окупованих територіях перебуває 35 тисяч осіб "росгвардії".

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