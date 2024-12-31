У Чехії фейковий лікар, який "працює в Україні", ошукав 62-річну жінку

Обіцяючи спільне майбутнє, шахрай видурив у неї 300 тисяч крон.
Мешканка Ліберецького краю, що на півночі Чехії, стала жертвою афериста, який прикидався лікарем, що перебуває на завданні в Україні
Про це повідомляє видання Novinky.
Потерпіла познайомилася з аферистом на початку осені 2024 року у соцмережі Facebook, де спочатку листувалися одне з одним. Потім спілкування перейшло у WhatsApp.
Чоловік представився чеським лікарем, який працює в Україні. До того він жив із батьками у Лондоні.
Аферист залицявся до жінки, а також планував із нею спільне майбутнє.
У жовтні залицяльник попросив жінку взяти на зберігання його особисті документи і коштовності, щоб не загубити їх в Україні. Зокрема, він просив оплатити 300 тисяч чеських крон (понад 12,3 тисячі доларів) за "транспортування".
Речниця поліції Чеської Республіки в Ліберецькому краї Івана Балакова розповіла, що жінка зрозуміла, що її ошукали. Після Різдва вона подала на зловмисника кримінальну заяву.
Як зазначили у поліції, потерпіла втратила всі заощадження, а також має борг у 130 тисяч чеських крон з урахуванням відсотків.
Наразі справу розслідують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про те, що аферисти розпочали використовувати у своїх схемах штучний інтелект.
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