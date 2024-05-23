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У Чехії футбольні фанати влаштували масову бійку: деталі інциденту

У Чехії футбольні фанати влаштували масову бійку: деталі інциденту

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У Чехії футбольні фанати влаштували масову бійку: деталі інциденту

Бійка між футбольними фанатами у Чехії

Для декого бійка завершилася медзакладом.

Після футбольного матчу у Чехії спалахнула масова бійка. Фанати вискочили на поле і почали гамселити одне одного руками й ногами. Внаслідок інциденту декілька людей опинилися у лікарнях.

Про це пише BILD.

У Чехії футбольні фанати влаштували масову бійку

У Чехії футбольні фанати влаштували масову бійку

Як зазначається, 22 травня після перемоги празької "Спарти" над "Вікторією" з Пльзені з рахунком 2:1 у Кубку Чехії фанати цих клубів вибігли на поле й розпочали бійку.

"Деяких уболівальників повалили на газон – їм завдавали ударів руками та ногами. Також постраждали коментатори спортивного телеканалу, в яких хтось із розлючених фанів кинув пластиковий стілець", – стало відомо журналістам.

Після масової бійки, додають у виданні, кілька людей опинилися у лікарнях. Щоб зупинити заворушення, поліцейським довелося використати сльозогінний газ.

Раніше гравця ФК "Хуст" працівники ТЦК просто з вокзалу забрали до військкомату.

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