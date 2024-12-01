У Чехії хочуть залучати українців до роботи в поліції: що пропонують

За даними мерії, в Їглаві проживає приблизно 7 тис. вихідців з України.

Українців в Чехії, а саме в місті Їглава, ймовірно, залучатимуть до роботи в поліції для допомоги із так званою "проблемною" діаспорою.

Про це йдеться у повідомленні Radio Prague International із посиланням на мера міста Петра Ришка.

В поліції Їглави є чотири асистенти з питань ромської громади, а планують залучити ще двох українців.

За словами Ришки, якщо будуть кандидати, вони можуть розпочати роботу в поліції від весни 2025 року.

"Тут досить велика діаспора, з якою бувають деякі проблеми, і ми думаємо, що могли б стати до них трохи ближчими", — зазначив Ришка.

На його думку, українці спілкуватимуться зі своєю громадою та привертатимуть увагу до дотримання закону.

Тим часом у Румунії викрили мережу з підроблення документів, якою користувалися українці. До її складу входили посадовці двох мерій.

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