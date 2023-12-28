У Чехії МВС закликало жителів обійтися без новорічних феєрверків: у чому причина

МВС закликало жителів відмовитися від феєрверків, аби "не поглибити травму" тим, хто пережив стрілянину у Празі.

Міністерство внутрішніх справ Чехії, а також мерії багатьох чеських міст закликали громадян обійтися цього року без новорічних феєрверків, аби не травмувати тих, хто пережив нещодавню стрілянину у Празі.

Про це йдеться у новорічному зверненні міністра на сайті МВС Чехії.

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" Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сьогодні надіслав листа всім мерам муніципалітетів із таким проханням. У зв’язку зі смертельними нападами, які сталися перед Різдвом цього року, Віт Ракушан попросив представників муніципалітетів відмовитися від запланованих феєрверків. Водночас він попросив звернутись до співгромадян з проханням утриматися від використання феєрверків", - йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що це "найменше, що ми можемо зробити для тих, кого ця подія болісно вплинула". Він пояснив, що феєрверки можуть "посилити нервозність і поглибити травму, залишену насильством".

Нагадаємо, 21 грудня в центрі Праги на площі Яна Палаха сталася стрілянина в будівлі філософського факультету Карлового університету. Тоді внаслідок стрілянини загинули 14 осіб, а 25 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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