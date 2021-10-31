У Чехії на 30-метровій висоті обірвалася кабіна канатної дороги

Повідомляється про одного загиблого.

У Чехії поблизу міста Ліберець обірвалася кабіна на канатній дорозі, що веде на гору Єштед.

Про це 31 жовтня повідомляє місцеве видання Novinky.

Зазначається, що на момент аварії в кабіні перебував лише водій. Внаслідок падіння він загинув.

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Натомість інша кабіна через аварію, просто повисла на тросах на висоті. Рятувальники евакуювали звідти близько 14 пасажирів та водія.

Причина аварії поки не відома. Це перший подібний випадок за більш як 80-річну історію канатної дороги.

Канатна дорога на Єштед – популярна туристична пам'ятка. Вона належить Чеській залізниці. Минулого року на вершину піднялося 211 тисяч осіб. Два роки тому було проведено реконструкцію електрообладнання, ремонт був пов'язаний із заміною приводного та охоронного обладнання.

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