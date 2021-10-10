У Чехії опозиція здобула перемогу на виборах і заразом вперше витіснила з парламенту комуністів

У Чехії опозиція здобула перемогу на виборах і заразом вперше витіснила з парламенту комуністів

Чинний прем’єр Андрей Бабіш визнав поразку.

Вперше в історії Чехії серед депутатів парламенту не буде комуністів. Вони не змогли здолати 5-відсотковий бар’єр на виборах.

Окрім цього, партія чинного прем’єра Андрея Бабіша, яка займала проросійську позицію, поступилася опозиційній коаліції «Разом», які критикують політику Кремля.

Бабіш визнав поразку. «Ми не розраховували на програш, але ми програли… з дуже малим відривом. SPOLU виграли, я їх вітаю з цим», - заявив глава уряду журналістам. Водночас політик-мільярдер підкреслив, що його партія залишається сильною політичною силою, «а не одноразовим продуктом».

Таким чином, ANO матиме в Палаті представників 72 депутатські крісла, SPOLU – 71. На третьому місці - коаліція Піратської партії і руху STAN – 15,60% (37 місць). «Свобода і пряма демократія» набрала 9,56% (20 мандатів).

За збігом обставин, після поразки Бабіша, чеський президент Мілош Земан опинився в лікарні. Причини поки не розголошують. Однак за даними місцевих ЗМІ, 77-річний очільник держави має проблеми з печінкою та нирками. Окрім того, хворіє на діабет.

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