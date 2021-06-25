У Чехії під час занять майже два десятки школярів знепритомніли: що сталося

У Чехії під час занять майже два десятки школярів знепритомніли: що сталося

Усі учні перебувають під контролем медиків, життю нікого з них нічого не загрожує.

У місті Соколове на заході Чехії на початку занять у середній школі 19 школярів один за одним почали непритомніти.

Про це в п'ятницю, 25 червня, заявив представник служби швидкої допомоги Радек Гес, поінформували російські "РІА-Новості".

"О 8.15 ми отримали повідомлення про те, що в даній школі знепритомніли двоє учнів, на місце відразу виїхали медики. Зараз вже зафіксовано 19 учнів, яким стало зле, в школі працюють 8 екіпажів швидкої допомоги, прибули також пожежники і поліцейські. Поки не визначена причина події - отруєння їжею або витік якогось газу", - сказав Гес.

Також читайте У Китаї в школі бойових мистецтв сталася пожежа: загинули діти

Староста міста Соколова Рената Оулеглова додала, що пожежники поки не виявили жодних слідів можливого витоку газу в школі.

Також за її словами, пожежники не виявили в приміщенні школи витоку газу. Усі учні перебувають під контролем медиків, життю нікого з них нічого не загрожує. Всі дорослі, які працюють в цій школі, перебувають в нормальному стані.

Нагадаємо 2018 року одразу в трьох українських містах під атаку невідомої речовини потрапили школярі різного віку. Раптово їм стало зле: почалися запаморочення, нудота, різкий біль у животі. Дітлахи просто валилися з ніг.

Найбільше постраждали учні і вчителі черкаської школи №8, звідки до обласної дитячої лікарні привезли аж 107 людей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання