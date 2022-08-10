У Чехії підтримали призупинення видачі громадянам Росії віз до країн ЄС

Чехія стала першою країною-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян Росії в усіх напрямках наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав призупинення видачі громадянам Росії віз до країн Європейського Союзу та заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС наприкінці серпня у Празі.

Про цю заяву Ліпавського повідомило České noviny (Чеське інформаційне агентство).

"Під час російської агресії, декларовані межі якої досі зміщуються, про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови. Йдеться про нашу безпеку, я давно намагаюся знизити вплив російських спецслужб на території ЄС", - повідомив Ліпавський.

Він також нагадав, що Чехія стала першою країною-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян Росії в усіх напрямках наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. Заборона діє досі, пізніше Чехія впровадила її і для білоруських громадян, за винятком гуманітарних випадків.

В уряді Чехії переконані, що призупинення видачі віз пересічним громадянам Росії стане чітким і прямим сигналом російському суспільству про те, що захід не має наміру зазнавати агресії з боку російського режиму та ненависницької риторики на адресу вільних демократичних країн, які не загрожують Росії в жодному разі.

"Громадяни цих країн мають усвідомлювати, що така войовнича політика має наслідки", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав заклик президента Володимира Зеленського заборонити Заходу видавати візи росіянам. Він закликав всі країни ЄС та "Групи семи" припинити видавати візи громадянам Російської Федерації, допоки вони "не навчаться поважати міжнародні кордони".

Читайте також: