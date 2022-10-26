У Чехії постамент пам'ятника червоноармійцям перетворили на пральну машину: фото

Невідомі розмалювали пам’ятник радянським воїнам, які загинули при звільненні Чехословаччини від нацистів, через асоціації із російським вторгненням в Україну.

У чеському місті Літомержиці невідомі розмалювали постамент пам'ятника полеглим червоноармійцям, зробивши його схожим на пральну машину. Саму скульптуру радянського солдата облили червоною фарбою.

Відповідні фотографії з’явилися у соцмережі у вівторок, 25 жовтня.

Влада міста уже відреагувала на цей випадок, заявивши, що прибере фарбу і забезпечить пам'ятник табличкою з історичними деталями, які повинні роз’яснити, чому він з’явився у парковій зоні.

Sochu rudoarmějce v Litoměřicích někdo polil barvou, na podstavec nakreslil pračku. pic.twitter.com/ux1RHEUUP6 — Vojta (@VojtaMT) October 25, 2022

Видання Novinky.cz зазначає, що через російське вторгнення в Україну упродовж останнього часу в Чехії було чимало випадків, коли монументи радянским воїнам асоціювалися із росіянами і зазнавали схожих пошкоджень.

Також читайте Одеська міська рада не підтримала демонтаж пам'ятника Катерині ІІ

Монумент у центральному парку міста Літомержиці було встановлено у 1975 році як присвята усім радянським воїнам, які загинули при звільненні Чехословаччини від нацистів. Формально пам'ятник має статус військового поховання, хоч ніяких останків під ним немає.

У 2011 році було обговорено можливість прибрати пам'ятник у зв'язку з реконструкцією парку. Але у результаті монумент залишилася на своєму місці - адміністрація міста вказала, що не може цього зробити через міждержавну угоду між Чехією та Росією.

Нагадаємо, у Фінляндії 4 жовтня знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. У місті Котка, де стояло погруддя, зібралися десятки людей, аби побачити демонтаж на власні очі.

Читайте також: