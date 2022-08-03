Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Чехії сталася незвичайна ДТП: в автомобіль, що рухався дорогою, врізався літак

Дата публікації
Перегляди
1107
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Чехії сталася незвичайна ДТП: в автомобіль, що рухався дорогою, врізався літак

Фото: Telegram / Aktu news

Внаслідок екстреної посадки на автодорогу пілот безмоторного літака загинув.

У вівторок, 2 серпня, на дорозі між чеським селом Осек і містом Рокичани в Пльзеньському краї безмоторний літак, який вилетів із розташованого поруч спортивного аеродрому, впав на автодорогу, врізавшись в автомобіль. Пілот загинув. 

Про це повідомляє новинний портал Novinky.cz.

За інформацією поліції планер ззаду врізався в автомобіль, в якому їхали четверо людей. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Молодий пілот, який був за штурвалом планера, отримав важкі травми, несумісні із життям. Його госпіталізували, але у лікарні він помер.

Оскільки за 200 метрів від аварії розташований спортивний аеропорт, ймовірно, безмоторний літак здійснив невдалий маневр посадки.

На місці ДТП працювали інспектори Інституту професійного розслідування причин авіакатастроф. 

Нагадаємо,  раніше поблизу підмосковного міста Серпухова аварійно приземлився легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 з парашутистами на борту.

Читайте також:

Наступна публікація