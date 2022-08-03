У Чехії сталася незвичайна ДТП: в автомобіль, що рухався дорогою, врізався літак

У вівторок, 2 серпня, на дорозі між чеським селом Осек і містом Рокичани в Пльзеньському краї безмоторний літак, який вилетів із розташованого поруч спортивного аеродрому, впав на автодорогу, врізавшись в автомобіль. Пілот загинув.

Про це повідомляє новинний портал Novinky.cz.

За інформацією поліції планер ззаду врізався в автомобіль, в якому їхали четверо людей. На щастя, ніхто з них не постраждав.

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Молодий пілот, який був за штурвалом планера, отримав важкі травми, несумісні із життям. Його госпіталізували, але у лікарні він помер.

Оскільки за 200 метрів від аварії розташований спортивний аеропорт, ймовірно, безмоторний літак здійснив невдалий маневр посадки.

PLZEŇSKÝ KRAJ - Na Rokycansku odpoledne došlo k pádu letadla, které poté narazilo do jedoucího vozidla. Pilot utrpěl smrtelné zranění. Silnice bude po dobu činnosti složek IZS na místě uzavřená. #policieplk pic.twitter.com/voMzu6f50v — Policie ČR (@PolicieCZ) August 2, 2022

На місці ДТП працювали інспектори Інституту професійного розслідування причин авіакатастроф.

Нагадаємо, раніше поблизу підмосковного міста Серпухова аварійно приземлився легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 з парашутистами на борту.

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