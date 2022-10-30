У Чехії суд виправдав одного з організаторів “Оборони Севастополя” під час незаконної анексії Криму

Чеський суд не знайшов доказів вини громадянина Росії, якого звинуватили у створенні у 2014 році незаконного збройного формування у Севастополі.

Обвинувачений в участі у російській анексії Криму громадянин РФ Олександр Франчетті покинув Чехію і повертається додому.

Про це повідомляє видання Novinky.cz з посиланням на його заяву російським ЗМІ.

Чеський суд минулого тижня виправдав Франчетті та звільнив з-під варти. Прокурор Марек Бодлак оскаржив вирок. У суботу, 29 жовтня, Бодлак заявив, що він не має інформації про від'їзд Франчетті з Чехії. Однак, за його словами, росіянин не зобов'язаний повідомляти про свій від'їзд, оскільки його виправдав суд.

"Я покинув Чехію і зараз перебуваю на території Російської Федерації, їду додому до сім'ї, яка чекає мене завтра [в неділю, 30 жовтня] в Севастополі", - сказав Франчетті по телефону російському агентству ТАСС.

Він також висловив переконання, що розгляд апеляції може відбутися без його участі.

Згідно з обвинуваченням, Франчетті, який раніше постійно проживав у Чехії, у лютому 2014 року приїхав із російського Воронежа до українського Севастополя. Там він, порушуючи Конституцію України, яка забороняє створення та діяльність незаконних збройних формувань, став співзасновником організованого збройного формування “Оборона Севастополя”, в якому особисто очолив групу із 12 осіб.

Чоловік заперечував свою провину, а міський суд у Празі 20 жовтня остаточно виправдав його через брак доказів.

Франчетті загрожувало до 15 років позбавлення волі за створення організованої злочинної групи, спрямованої на вчинення теракту.

Нагадаємо, 12 вересня 2021 року в аеропорту Праги затримали громадянина Росії, якого звинувачували у причетності до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України.

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