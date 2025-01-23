У Чехії судять українців, які привласнили гроші для біженців

Мати та син вигадали спосіб незаконно отримувати від держави компенсації за нібито надання житла біженцям з України.

В Чехії суд міста Острава розглядає справу українки Наталії Скаркової та її сина Сергія Ткача. За даними слідства, фігуранти обдурили співробітників місцевого бюро праці та привласнили понад мільйон крон (близько 1,7 млн грн) з держбюджету і намагались привласнити ще пів мільйона.

Про це пише Novinky.

Видання зазначає, що після початку повномасштабної війни в Україні уряд запровадив програму компенсацій власникам житла, які давали прихисток українським біженцям. Саме цією програмою і скористались підприємливі мати з сином.

"Обидва тривалий час мешкали в Остраві та, згідно з обвинуваченням, використали військовий конфлікт в Україні для власного збагачення", – зазначили журналісти.

У матеріалах слідства йдеться, що обвинувачені подали до бюро праці 170 заявок на фінансову компенсацію за надання житла українцям. Але в подальшому бюро праці завдяки своїм механізмам контролю виявило, що фігуранти не мають власного житла та не укладали жодних договорів оренди.

Після виявлення шахрайства, бюро праці звернулось до правоохоронних органів.

"Вони визнали свою провину і з самого початку були зацікавлені у відшкодуванні всіх завданих збитків", – повідомила журналістам прокурорка Вероніка Кочова.

Вона додала, що обвинувачення вимагає лише умовного покарання на підставі угоди про визнання вини. Остаточний вирок суд оголосить наприкінці лютого.

Нагадаємо, Лубінець попередив родини військовополонених про шахраїв, які можуть маніпулювати інформацією про обмін військовополоненими для власної наживи.

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