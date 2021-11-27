У Чехії та Німеччині заявляють про перші можливі випадки зараження новим мутованим COVID-штамом

В країнах чекають на остаточні результати аналізів.

У Чехії та в Німеччині повідомляють про перші можливі випадки нового мутованого COVID-штаму "Омікрон".

Про це повідомляє видання Reuters.

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У Національному інституті громадської охорони здоров'я Чехії повідомили, що вивчають зразки тесту мандрівника, що повернувся з Намібії. "Лабораторія перевіряє можливе виявлення позитивного зразка варіанта Omicron. Ми очікуємо на підтвердження чи спростування цього випадку", - йдеться в повідомленні.

Перевіряють аналізи і в Німеччині - у пасажира, який прибув з Південної Африки. Німецький міністр із соціальних питань землі Гессен Кай Клозе заявив, що нову мутацію може бути з "високою ймовірністю". "Минулої ночі кілька симптомів штаму Omicron було виявлено у мандрівника, який повернувся Південної Африки. Ймовірно, що Omicron вже у Німеччині", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрему і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.

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