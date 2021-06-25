Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
У Чехії торнадо частково зруйнував села: 150 людей отримали поранення

У Чехії торнадо частково зруйнував села: 150 людей отримали поранення

У Чехії торнадо частково зруйнував села: 150 людей отримали поранення

Ілюстративне фото / Pexels

Стихія знищила будинки.

Близько 150 осіб, в тому числі діти, постраждали через торнадо і сильний вітер в четвер на південному сході Чехії, в Південноморавського краю.

Про це заявив представник Об'єднаної служби рятувальників і пожежників Чехії Гедвига Кропачкова, — пише ТАРС.

В цілому від торнадо постраждали сім населених пунктів. Під руїнами житлових будинків знаходяться люди, ведуться рятувальні операції.

У селі Грушки торнадо знищив половину цього населеного пункту. Залишилися тільки стіни будинків, без дахів і вікон. Костел також — без даху і дзвіниці. Автомобілі були кинуті на котеджі. У школи немає фасаду і даху. Вирвані столітні липи і ялини.

Метеорологи повідомили, що в районах на південному сході Чеської республіки були умови для виникнення сильного торнадо, яке є винятковим явищем в регіоні. До ліквідації його наслідків залучено рятувальники, пожежники та поліцейські. Розміри збитків уточнюються.

Влада обговорюють план залучення армії до робіт по ліквідації наслідків торнадо.

Читайте також:

Новини світу: околицями канадського Монреаля пронісся потужний торнадо

Новини світу: околицями канадського Монреаля пронісся потужний торнадо

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.