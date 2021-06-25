У Чехії торнадо частково зруйнував села: 150 людей отримали поранення

Стихія знищила будинки.
Близько 150 осіб, в тому числі діти, постраждали через торнадо і сильний вітер в четвер на південному сході Чехії, в Південноморавського краю.
Про це заявив представник Об'єднаної служби рятувальників і пожежників Чехії Гедвига Кропачкова, — пише ТАРС.
WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p— BNO News (@BNONews) June 24, 2021
В цілому від торнадо постраждали сім населених пунктів. Під руїнами житлових будинків знаходяться люди, ведуться рятувальні операції.
BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG— BNO News (@BNONews) June 24, 2021
У селі Грушки торнадо знищив половину цього населеного пункту. Залишилися тільки стіни будинків, без дахів і вікон. Костел також — без даху і дзвіниці. Автомобілі були кинуті на котеджі. У школи немає фасаду і даху. Вирвані столітні липи і ялини.
Apocalyptic Horrifying video of a massive Tornado recorded from a house in Czech Republic. According to reports about 150 people are injured. pic.twitter.com/TAAajR936E— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2021
Метеорологи повідомили, що в районах на південному сході Чеської республіки були умови для виникнення сильного торнадо, яке є винятковим явищем в регіоні. До ліквідації його наслідків залучено рятувальники, пожежники та поліцейські. Розміри збитків уточнюються.
My prays and thoughts are with people of Czech Republic after tornado disaster. pic.twitter.com/Hk55Fj2aMG— Ukrajinski Diplomata (@Bosnoslav) June 24, 2021
Влада обговорюють план залучення армії до робіт по ліквідації наслідків торнадо.
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