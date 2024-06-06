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У Чехії в аварію потрапив потяг з Українцями, в РФ вибухнув черговий НПЗ: головні новини ночі 6 червня 2024 року

У Чехії в аварію потрапив потяг з Українцями, в РФ вибухнув черговий НПЗ: головні новини ночі 6 червня 2024 року

Аварія потягів у Чехії / Фото: Ferry, @aveslavia/Х

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Росії після "бавовни" палає черговий НПЗ (відео) Читати далі –>
  • Чеський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним: багато загиблих та поранених Читати далі –>
  • Україна просить партнерів навчити більшу кількість пілотів літати на F-16 Читати далі –>
  • У посольстві РФ назвали французьких інструкторів в Україні "законною ціллю": в Парижі відреагували Читати далі –>
  • В Запоріжжі пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>

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