У Чехії викрили російського агента, який розповсюджував кремлівську пропаганду

Російський агент розповсюджував на території Чехії російську пропаганду, залучаючи відомі громадські особи, за що отримав винагороду у кілька тисяч євро.

Про це під час виступу на конференції з дезінформації у нижній палаті парламенту Чехії заявив директор служби інформації та безпеки (контррозвідки) Чехії Міхал Коуделка, інформує Radio Prague International.

"Мова, зокрема, йшла про те, що цей впливовий агент на вимогу одного з вищих органів державної влади Росії забезпечив розповсюдження наративів, які підтримують зовнішньополітичні інтереси Російської Федерації у зв’язку з війною в Україні", – сказав Коуделка.

Він зазначив, що для розповсюдження російської пропаганди агент залучав відомих громадських діячів.

Діяльність російського агента була поміщена спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення. Він використовував окремих журналістів, щоб просувати кремлівську пропаганду серед громадян Чехії.

"Окрім репортажів з Чехії, він (російський агент – ред.) також фінансував кілька поїздок за кордон і прагнув добитися від журналістів створення матеріалів, яких потребувала російська сторона", – зазначив директор Служби.

Крім того, контррозвідка Чехії зафіксувала, що російська агентура намагалась встановити відносини з одним з організаторів антиурядових демонстрацій, які відбулися восени минулого року.

Коуделка заявив, що російська агентура займалась не дезінформацією, а конкретною брехнею та пропагандою. Зокрема, росіяни намагались створити міф, що справа з речовиною "Новичок", якою у 2018 році у Великій Британії отруїли подвійного агента Сергія Скрипаля, брала свій початок у Чехії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільниця Міноборони Чехії Яна Чернохова застерегла Україну та Польщу від підвищення напруженості у відносинах.

Крім того, ми раніше інформували, що Чехія може передати Україні гелікоптери Мі-24, які спише в обмін на нові американські.

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