У Чехії вирішили на рік заморозити зарплату чиновників заради медиків, військових і вчителів

Міністерство праці та соціальних справ уже готує відповідну поправку до закону на випадок заморожування заробітної плати конституційних чиновників.

На останньому засіданні Уряд Чехії підвищив зарплати соціальним працівникам, медпрацівникам та вчителям і навпаки заморозив зарплати держслужбовцям міністерств та інших відомств, а також конституційним чиновникам.

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Про це повідомляє видання Forum 24.

Повідомляється, що наступного року у Чехії збільшиться заробітна плата соціальних працівників на 700 крон. Уряд також вирішив збільшити заробітну плату медпрацівникам на 6% та вчителям на 2%. Водночас, уряд вирішив заморозити зарплати держслужбовцям у міністерствах та інших установах, а також усім конституційним чиновникам.

"Уряд погодився збільшити зарплати в державному секторі, і це підвищення враховує стан бюджету і те, що на нас чекає найближчими місяцями", - сказав прем'єр.

Він додав, що у випадку вчителів уряд зробив так, щоб їхня заробітна плата не опускалася нижче 130 відсотків від середньої заробітної плати. За словами Фіали, міністерство праці та соціальних справ уже готує відповідну поправку до закону на випадок заморожування заробітної плати конституційних чиновників.

На початку листопада попередній уряд вирішив, що з січня державні та громадські працівники отримають додатково 1400 крон. Заробітна плата вчителів мала підвищитися на три відсотки. Проте, за словами міністра фінансів Збінека Станюри (ODS), таке збільшення не може дозволити собі державний бюджет, який, за його словами, перебуває у катастрофічному стані.

"Ситуація для уряду дуже важка. Тим не менш, ми знайшли ресурси, щоб винагородити тих, хто перебуває в авангарді боротьби з ковідом, та викладачів. Освіта буде пріоритетом для уряду", – сказав він.

Водночас Станджур відзначив, що в останні роки заробітна плата в державному та приватному секторі збільшилася. У 2013 та 2014 роках, за його словами, зарплати в держсекторі були на два-три відсотки вищі, ніж у приватному, а зараз уже 15 відсотків.

Крім того, уряд сьогодні ухвалив рішення про збільшення заробітної плати військовослужбовців, наприклад, солдатів або поліцейських, на 700 крон.

Наприкінці листопада держбюджет Чехії мав дефіцит у 401,5 мільярда крон.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних сил України".

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