У Чехії водій трамвая з кулаками накинувся на українців з дитиною (відео)

"До біса, ти взагалі не маєш права бути в цій країні!" – кричав водій трамвая.

У Празі водій трамвая з кулаками накинувся на українську пару, яка були разом зі своїм онуком-громадянином Чехії. Водій розлютився через те, що дитина стояла на сидінні та нібито забруднила його.

Інцидент зняли на відео та поширили його у соцмережах, повідомляє видання Irozhlas.

Празьке міське транспортне підприємство інтенсивно розслідує інцидент із водієм трамвая, який грубо ображав пасажира та вдарив його. Таким чином там відреагували на відео, де видно, як водій трамвая вдарив пасажира із заплаканою дитиною на руках і кричав: "Ти взагалі не маєш права бути в цій країні".

"До біса, ти взагалі не маєш права бути в цій країні!" – кричав водій трамвая на початку відео. Він звертався до двох пасажирів із дитиною. За даними порталу Vinegret, це були українські дідусь і бабуся з онуком, який має чеське громадянство. Водій звинуватив пасажирів у тому, що вони забруднюють трамвай, бо дитина стояла на сидінні. Водій ударив чоловіка та продовжував грубо на нього кричати, навіть коли дитина почала плакати.

Також читайте У Мюнхені судять росіянина, який убив ножем двох українських військових

Празьке транспортне підприємство офіційно вибачилося перед постраждалими пасажирами та запропонувало їм допомогу у кримінальному та адміністративному провадженні.

"Спосіб, у який водій вирішував цю ситуацію, повністю суперечить не лише внутрішнім правилам нашого підприємства, а й законам Чехії та загальним нормам моралі. Таку поведінку ми не толеруємо", – йдеться в офіційній заяві компанії.

У Празі водій трамвая з кулаками накинувся на українців з дитиною

Реакція чеської влади

Чеська поліція почала розслідування інциденту. Правоохоронці зазначили, що вбачають у діях водія адміністративне правопорушення проти громадського порядку.

Мер Праги Богуслав Свобода засудив поведінку водія, назвавши її агресивною та неприпустимою.

Заступник мера з питань транспорту Зденек Гржиб у соцмережі X зізнався, що побачене його шокувало.

"Що б не передувало цій ситуації, така поведінка абсолютно неприйнятна. Особливо перед маленькою дитиною. Ми терміново обговорюємо це з транспортним підприємством, зокрема й питання якнайшвидших дисциплінарних заходів", – йдеться у заяві заступника мера Праги.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан закликав громадян у таких випадках одразу звертатися на безкоштовну лінію поліції 158.

"Шкода, що на відео не видно, щоб хтось із інших пасажирів заступився за чоловіка з дитиною", – зауважив міністр.

Уповноважена уряду Чехії з прав людини Клара Шімачкова Лауренчикова назвала цей інцидент очевидним проявом упередженого насильства. Вона повідомила, що вже зв’язалася з МВС країни, представниками української громади та посольством України для подальших дій.

До слова, у Німеччині суд покарав жінку та чоловіка, засудивши їх до довічного ув'язнення, за вбивство українки, її матері та викрадення дитини. Злочин був скоєний у березні 2024 року.