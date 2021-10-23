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У Чехії вперше від квітня фіксують рекордні цифри інфікування коронавірусом

У Чехії вперше від квітня фіксують рекордні цифри інфікування коронавірусом

Associated Press

Протягом останнього тижня різко зросла захворюваність.

Протягом минулої доби, 22 жовтня, у Чехії зафіксували понад 4,2 тис. нових заражень коронавірусом - такі високі цифри фіксують вперше від квітня.

Про це повідомляє видання ČTK.

Слід зауважити, що цифра 4224 нових хворих майже удвічі вища, ніж тижнем раніше. У чеському Міністерстві охорони здоров'я інформують, що протягом тижня зросла і кількість госпіталізацій. Зараз у медичних закладах найбільше інфікованих від 24 травня. 

Найвищі показники захворюваності - у Моравсько-Сілезькому краї. Найнижчі - у Краловоградецькому краї.

Зазначається, що три чверті інфікованих у жовтні не мали COVID-щеплення. Утім, протягом останніх кількох днів в країні зросла кількість вакцинацій - щепилося понад 29,8 тис.осіб. Це майже вдвічі більше, ніж у п’ятницю минулого тижня. Наразі в Чехії щеплено близько 6 млн осіб.

Як повідомлялося, антирекорди щодо приросту коронавірусу в РФ оновлюються від 14 жовтня. Зокрема, За минулу добу, 22 жовтня, у Росії виявлено 37 678 випадків коронавірусу. Зафіксовано 1 075 летальних випадків.

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