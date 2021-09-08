У Чехії засудили до 20 років в'язниці найманця, який воював проти України на Донбасі

Урбанека звинуватили у членстві в терористичній групі та здійсненні теракту.

У Чехії засудили до 20 років тюрми найманця, що воював на Донбасі проти України. Іржі Урбанека з позивним "Бегемот" засудили заочно.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 8 вересня.

За висновками слідства, він поїхав до України у 2015 році аби підтримати проросійських бойовиків та, принаймні, до січня 2018 року копав там окопи, долучався до патрулювання і брав участь у бойових діях проти української армії - зокрема під Мар’їнкою, Красногорівкою і Спартаком.

Адвокат просив пом’якшити вирок, але суд погодився з аргументами сторони звинувачення, засудивши Урбанека за членство в терористичній групі та здійснення теракту.

Новини світу: у Чехії засудили до 20 років тюрми найманця, який воював проти України

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