У Чехії затримали "луганську бригаду", яка тероризувала українських заробітчан

До складу організованої злочинної групи входило 7 осіб, серед яких — три жінки.

У чеському місті Брно (Південно-Моравський край) за звинуваченням у вимаганні правоохоронці затримали 7 осіб, які належали до так званої “луганської бригади”, яка займалася вимаганням та шантажем серед українських заробітчан та діаспори.

Про це повідомили у вівторок, 26 жовтня, у Національному центрі боротьби з організованою злочинністю Чехії.

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За даними чеських правоохоронців, організована група, відома як “луганська бригада”, вимагала від українців, які живуть у Чехії, “одноразово або систематично виплачувати суми за так званий захист”.

Злочинці вдавалися до залякувань та психологічного тиску на своїх жертв. Загалом вони збагатилися злочинним шляхом на понад 100 тисяч євро.

Під час поліцейської операції було затримано 7 осіб - четверо чоловіків займалися безпосередньо вимаганням, а троє жінок притягуються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з “участю в організованій злочинній групі” та “відмиванням доходів від злочинної діяльності”. Ще один учасник злочинної групи перебуває в розшуку, затримати його не вдалося.

Під час обшуків у них було виявлено кошти на суму близько мільйона чеських крон, походження яких буде предметом подальшого розслідування, а також дві одиниці вогнепальної зброї, які будуть відправлені на експертизу.

Суд обрав підозрюваним мірою запобіжного заходу тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у польському місті Зелена Гура знайшли мертвим 46-річного українця. За попередніми даними, його смерть була ненасильницькою.

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