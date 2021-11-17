У Чехії заявили про новий рекорд із COVID-захворюваності

У чеських лікарнях нині перебувають 4 425 пацієнтів із COVID-19.

У Чеській Республіці вранці в середу, 17 листопада, повідомили про 22 479 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовий приростом заражень в країні від початку пандемії.

Про це пише Novinky.cz.

Зазначається, що новий рекорд приблизно на чверть вищий за попередній максимум, який у Чехії встановили 6 січня цього року.

Окрім того, впродовж останньої доби в країні від ускладнень коронавірусу померли 27 пацієнтів. Загалом у лікарнях нині перебувають 4 425 хворих на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у Чехії вперше виявили три випадки інфікування різновидом AY 4.2. штаму коронавірусу "Дельта". Європейський центр профілактики та контролю захворювань наразі вивчає цей підваріант, щоб з'ясувати, чи може він бути стійкішим до вакцинації або лікування.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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