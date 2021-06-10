У Чехії знайшли мертвим зниклого 19-річного українця: подробиці

Молодий українець пішов до дівчини та не повернувся.

У чеській столиці Празі два тижня тому зник 19-річний українець, який пішов до дівчини і до свого помешкaння так і не повернувся. У четвер, 10 червня, стало відомо, що його тіло виявили в річці.

Про це йдеться в спільноті у Facebook.

Відомо, що після зникнення юнака через декілька днів рідні звернулися до поліції. Згодом, 8 червня, у Празі річці Влтава виявили труп хлопця. У соцмережі підтвердили, що це тіло зниклого українця.

Представник тамтешньої поліції Річард Хрдіна в коментарі Novinky.cz повідомив, що дійсно у річці виявили труп чоловіка і поліція вже встановила його особу. Точної причини смерті він не назвав.

"Ми знаємо особистість померлої людини. Судмедексперти зараз працюють на місці, поки ми не можемо сказати причину смерті. Було наказано провести розтин", - повідомив представник поліції Річард Хрдіна.

Відомо, хлопець був родом із села Мала Уголька, Закарпатської області.

"Друзі, важко про це говорити, але надій на пошуки Петі більше немає... Фото з місця події. Прага, Лібенський міст", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли тіло зниклої туристки з Одеси Яни Кривошеї, яка піднялася на гору Геїк Сіврісі на висоту 1715 в Анталії і про яку не чули протягом 26 днів.

Подробиці загибелі Яни Кривошеї у Туреччині читайте за цим посиланням.

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