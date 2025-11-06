У Чехії демонстративно зняли український прапор з будівлі парламенту: відео

Зняття українського прапора з будівлі парламенту Чехії / © скриншот з відео

Реклама

У четвер, 6 листопада, новий спікер Палати депутатів Чехії, лідер ультраправої, антиєвропейської та антинатовської партії «Свобода і пряма демократія» (SPD) Томіо Окамура, відзначив своє обрання на посаду демонстративним зняттям з будівлі парламенту українського прапора.

Своїм вчинком Окамура похвалився у соцмережі, опублікувавши відповідне відео.

«Чеська Республіка на першому місці. Тримайте за нас кулаки», — говорить він на опублікованих кадрах.

Реклама

Сам політик не займався зняттям прапора, але тримав драбину.

Прапор України висів над входом до урядової будівлі як символ підтримки від початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

«Це певний символ. Український прапор було спущено з будівлі чеського парламенту за моїм дорученням, і це зайняло кілька секунд», — пояснив він згодом чеському виданню iDNES.

Видання зазначило, що прапор Ізраїлю, який з’явився на будівлі парламенту після вторгнення терористів ХАМАС у країну в жовтні 2023 року, продовжує майоріти.

Реклама

Окамура, як і очікувалося, став головою Палати депутатів у середу, 5 листопада.

За нього проголосували 107 депутатів. Його опонент, член Народної партії Ян Бартошек, отримав 81 голос.

Окамура заздалегідь отримав запевнення у достатній підтримці, оскільки представники партій ANO, SPD та «Автомобілістів» зобов’язалися щодо його обрання в коаліційній угоді.

Нагадаємо, після зміни влади в Чехії країна може переглянути свій підхід до підтримки України. Ймовірний новий прем’єр Андрей Бабіш формує уряд, який, за попередніми заявами, може відмовитися від військової допомоги Києву.

Реклама

Як повідомлялося раніше, популістська партія ANO перемогла на парламентських виборах у Чехії.

Лідер партії Андрей Бабішрозпочав переговори про формування коаліції з правими партіями, які обіцяють меншу підтримку Києва.