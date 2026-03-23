У Чехії горів завод дронів для України: перевіряють зв’язок із Росією

Теракт у Чехії 20 березня / © Поліція Чехії

Чеська поліція та оборонна компанія LPP розслідують пожежу на заводі в місті Пардубіце, що сталася минулої п’ятниці. Правоохоронці розглядають версію навмисного нападу, до якого може бути причетна російська сторона.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що пожежа пошкодила виробничі приміщення та готову продукцію на об’єкті, розташованому за 120 км на схід від Праги. Попри завдані збитки, у компанії LPP заявили, що інцидент не завадив запланованій доставці 40 ударних безпілотників до України.

Відповідальність за пожежу взяла на себе група, яка розіслала медіа листи з протестом проти зброї для Ізраїлю. Однак у понеділок у компанії LPP заявили, що зараз вони не працюють з Ізраїлем і не випускають для нього обладнання.

Через це слідство розглядає можливість того, що антиізраїльські гасла були лише прикриттям. За даними джерел видання Mlada Fronta Dnes, фактичною ціллю атаки було саме виробництво БпЛА для української армії. А саму акцію могли організувати структури, пов’язані з РФ.

У поліції Чехії підтвердили, що вивчають різні мотиви злочину. Проте наразі утримуються від прямих коментарів щодо ймовірного зв’язку з Росією. Водночас представники LPP у співпраці з правоохоронцями продовжують перевіряти версію про гібридну атаку.

Зазначається, що російська сторона традиційно заперечує будь-яку причетність до подібних інцидентів у країнах ЄС, називаючи звинувачення в гібридних операціях безпідставними.

Що відомо про теракт на заводі у Чехії

Нагадаємо, у ніч на 20 березня в чеському місті Пардубіце підпалили завод компанії LPP Holding. Інцидент став резонансним. Як з’ясували місцеві журналісти, відповідальність за інцидент взяло на себе раніше невідоме угруповання, що називає себе «Фракцією землетрусу».

LPP Holding розробляє військові дрони, які використовують і ЗСУ. У 2023 році компанія планувала співпрацювати з ізраїльським виробником зброї Elbit Systems. Саме через ці плани завод став ціллю для антиізраїльського угруповання.