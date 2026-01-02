Скандал у Чехії через заяви про Україну: спікерові парламенту загрожує відставка

Чехія / © pixabay.com

Чеські політики об’єдналися проти голови Палати депутатів Томіо Окамури. Приводом став його новорічний виступ, у якому він повторив тези кремлівської пропаганди та образив керівництво Євросоюзу. Опозиційні партії вже готують офіційну процедуру його звільнення.

Про це пише видання Ceske Noviny.

Як повідомили у виданні, наступного тижня партія «Пірати» спільно з колегами по опозиції розпочне збір підписів, необхідних для голосування за відставку Окамури. Лідер «Піратів» Зденек Гржиб заявив, що антиукраїнські випади спікера є неприпустимими для посадової особи такого рівня. Його підтримали й представники коаліції, зокрема партія ODS прем’єра Петра Фіали, яка назвала промову «небезпечною маніпуляцією».

Зазначається, що найбільше обурення викликали слова Окамури про те, що Брюссель нібито прагне розв’язати Третю світову війну. Також він публічно назвав очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн «божевільною». У чеському уряді наголосили, що такі заяви завдають прямої шкоди міжнародному іміджу країни та грають на руку агресорові. Заступник голови партії TOP 09 Марек Женішек прямо назвав виступ спікера «відром російської ненависті» та закликав депутатів не ігнорувати цей факт.

Окрім спроби зняти Окамуру з посади, чеські депутати готують спеціальну резолюцію. Цей документ має офіційно підтвердити, що Палата депутатів не поділяє поглядів свого голови та дистанціюється від його слів. Сам Томіо Окамура традиційно відкидає звинувачення, стверджуючи, що опозиція просто намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем країни.

Нагадаємо, посол України в Чехії Василь Зварич прокоментував скандальні висловлювання спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури щодо України.