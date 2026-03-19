У Чехії хочуть обмежити захист для українських біженців

Чехія планує переглянути умови тимчасового захисту українських біженців після 2027 року. Обмеження можуть бути запроваджені для чоловіків працездатного віку та жителів західних регіонів.

Про це повідомляє видання Novinky з посиланням на міністра внутрішніх справ Любомира Метнара.

За словами урядовця, рішення Чехії має узгоджуватися в межах Європейського Союзу, де й діє механізм тимчасового захисту. Наразі Прага веде переговори з іншими країнами ЄС, намагаючись знайти спільний підхід.

«Інші країни також хочуть коригування, воно може бути в кількох напрямках. Географічний аспект означатиме, що захід України, тобто західна, відносно безпечна частина, буде звільнена від нього», — пояснив Метнар в коментарі виданню.

На думку очільника МВС Чехії, тимчасовий захист також більше не повинен застосовуватися до чоловіків працездатного віку.

«Сама Україна зацікавлена ​​в тому, щоб чоловіки залишалися, або, можливо, поверталися у разі припинення вогню. Їм доведеться пройти довгий шлях у плані відновлення території», — сказав міністр.

Тимчасовий захист уже продовжено ЄС до березня 2027 року і дозволяє українцям легально проживати та працювати на території країн ЄС.

При цьому Чехія прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення серед усіх країн Євросоюзу — понад 401 тисячу осіб, і щомісяця прибуває ще близько шести тисяч.

Влада Чехії попереджає, що можливості країни перебувають на межі, що посилює тиск на необхідність перегляду чинних правил.

