Світ
124
1 хв

У Чехії хочуть переглянути дозвіл на проживання українців

Популісти з партії SPD на чолі з Томіо Окамурою заявили, що це стане однією з головних умов їхньої участі в уряді.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Чехії

У Чехії можуть переглянути дозвіл на проживання для українців.

Про це заявив лідер чеської популістської партії «Свобода і пряма демократія» (SPD) Томіо Окамура, повідомляє IDNES.

За словами політика, це буде однією з основних вимог його політичної сили для участі в майбутньому уряді після парламентських виборів.

«Серед головних умов входу партії до нового уряду Чехії стане перегляд дозволу на проживання усіх українців, які перебувають у країні», — наголосив Окамура.

Він пояснив, що масовий притік українців після початку війни, на його думку, спричинив проблеми з доступністю житла та значно збільшив час очікування прийому у лікарів.

«Це не ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян», — сказав він.

Згідно з планами партії SPD, залишатися у Чехії дозволять лише тим українцям, які офіційно працюють і займають посади, на які самі чехи не претендують.

Раніше повідомлялося, що управління у справах іноземців вважає, що більшість українців не мають підстав для отримання статусу біженця у Польщі — кількість відмов збільшуватиметься.

Ми раніше інформували, що у Німеччині планують заморозити соціальні виплати для частини українських біженців та посилити санкції за відмову йти на роботу.

