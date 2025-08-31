У Чехії кинули за ґрати ексмитника та його дружину з України: вони розікрали 19 млн грн у біженців

У Чехії винесли вирок українській парі / © pixabay.com

У Чехії винесли вирок українській парі, яка систематично зловживала гуманітарною допомогою для біженців. Чоловік є колишнім українським митником, а його дружина — вчителька та фітнес-тренерка.

Про це повідомило видання Novinky.cz.

За даними медіа, протягом 11 місяців Іван Саварін та Христина Савчин отримували виплати для біженців, яких самостійно привозили до Чехії, а потім відправляли назад до України. Протягом цього часу їм вдалося заволодіти сумою в 11 млн крон, що становить понад 19 млн гривень.

Шахрайство вдалося викрити правоохоронцям, коли вони зафіксували підозрілі виплати біженцям, які не перебували на території Чехії.

«Вони вийшли на слід двох іноземців, коли розслідували підозри, що ті допомагали відкривати банківські рахунки, через які згодом проходили гроші, отримані злочинним шляхом. Згодом стало зрозуміло, що вони причетні до серйозніших злочинів», — уточнив представник поліції Павло Шваб.

Пару затримали під час чергової спроби вʼїзду до країни. Тоді у них вилучили автомобіль, 74 банківські картки, 12 телефонів і понад 2,25 млн крон готівкою.

Загалом слідчі зафіксували 830 випадків шахрайства. Під час судового процесу обвинувачені визнали провину і заявили, що готові частково компенсувати збитки.

Суд Брно засудив українців до чотирьох років ув’язнення з вимогою повернути державні гроші, які вони виманили під час своєї шахрайської схеми.

