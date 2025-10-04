У Чехії на виборах до парламенту перемогла партія проросійського мільярдера

Андрей Бабіш, лідер партії ANO, яка перемогла на виборах в Чехії / © Associated Press

На виборах до нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів, перемогу здобула популістська партія ANO, яку очолює проросійський мільярдер та експрем’єр-міністр країни Андрей Бабіш.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що перемога партії Бабіша збільшує перспективу формування в Чехії уряду, який посилить популістський та антиміграційний табір Європи та зменшить підтримку України.

Результати виборів, опубліковані виданням iDnes, показали, що партія ANO не отримала більшості, тому їй для формування уряду знадобляться інші партії — ймовірно, «Автомобілісти», які виступають проти політики «зелених» в ЄС, та ультраправа, антиєвропейська та антинатовська «Свобода і пряма демократія» (SPD).

Після підрахунку 99,7% бюлетенів лідер виборчих перегонів партія ANO набрала 34,66% голосів і отримає 81 місце в парламенті.

Нинішня проєвропейська й проукраїнська націонал-демократична коаліція SPOLU («Разом») набрала 23,28% і отримає 52 місця в парламенті.

Партія STAN («Мери і незалежні») — 11,19% і отримає 22 місця в парламенті.

Піратська партія — 8,88% голосів та 17 місць в парламенті.

«Свобода і пряма демократія» (SPD) — 7,81% і 15 місць в парламенті.

«Автомобілісти» — 6,78% і 13 місць в парламенті.

Лідер «Автомобілістів» Петро Мачінка заявив, що відкритий до переговорів з ANO, партія SPD також дала зрозуміти, що це так.

«Ми йшли на вибори з метою покласти край уряду Петра Фіали, і підтримка навіть меншості кабінету міністрів від ANO важлива для нас, і це досягне мети, яку ми мали на цих виборах», — заявив заступник голови SPD Радім Фіала в ефірі телебачення.

Яка позиція Бабіша щодо України

Андрей Бабіш, який очолював лівоцентристський уряд Чехії у 2017-2021 роках, колись хотів приєднатися до єврозони, але з того часу став євроскептиком і прихильником президента США Дональда Трампа, роздаючи бейсболки «Сильна Чехія», натхненні гаслом Трампа MAGA.

Його називають союзником угорського лідера Віктора Орбана.

Бабіш об’єднався з низкою ультраправих партій у групі «Патріоти за Європу» в Європейському парламенті, щоб кинути виклик основному напрямку європейської політики.

Він відхилив заклики партії SPD провести референдум щодо виходу з ЄС та НАТО, але заявив, що покладе край «чеській ініціативі», в рамках якої за фінансування західних донорів було придбано мільйони артилерійських снарядів з усього світу для України.

Після перемоги своєї партії на виборах 4 жовтня Андрей Бабіш відкинув звинувачення в тому, що його перемога зробить Чехію менш надійним партнером Європейського Союзу та НАТО.

«Ми хочемо врятувати Європу… і ми явно проєвропейські та пронатовські», — сказав Бабіш журналістам.

Нагадаємо, президент Чехії Петер Павел у зверненні до громадян напередодні парламентських виборів підкреслив, що від результатів виборів залежить свобода, безпека та економічний добробут Чехії. Основними гарантіями при цьому залишаються членство країни в Європейському Союзі та НАТО.