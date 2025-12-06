У Чехії обікрали українок-біженок майже на 3 мільйони: що сталося

Прапор Чехії

У чеському місті Острава поліція звинуватила чотирьох осіб у привласненні мільйонів крон, які призначалися для допомоги жінкам з України. Сума збитків, заподіяна державі, становить майже 2,8 мільйона крон.

Про це пише Novinky.

Як працювала шахрайська схема

З кінця 2022 до середини 2023 року двоє іноземців зловживали необізнаністю та скрутним становищем жінок.

Спочатку вони пропонували допомогу в оформленні гуманітарних виплат, а потім використовували банківські дані українок для подання електронних заявок на субсидії. Жертви не мали жодного уявлення про це.

Щоб легалізувати гроші, чоловіки залучили своїх партнерок, які знали про незаконне походження коштів. Отримані гроші витрачали на дорогі поїздки за кордон та покупки в онлайн-магазинах.

Поліція не уточнює імен підозрюваних, проте зазначає, що це громадяни ЄС з південного сходу Центральної Європи, які тимчасово проживають у Чехії. Слідство триває, і правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до цієї схеми.

