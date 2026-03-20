У Чехії підпалили завод, який виробляє дрони: інцидент розслідують як теракт

Радикали підпалили оборонний завод у Чехії / © Поліція Чехії

Реклама

У ніч проти п’ятниці, 20 березня, у чеському місті Пардубице, що за 120 кілометрів від Праги, спалахнула масштабна пожежа на одному з об’єктів компанії LPP Holding. Інцидент набув серйозного міжнародного резонансу після того, як відповідальність за підпал взяли на себе радикали.

Про деталі цієї надзвичайної події повідомляє агентство Reuters із посиланням на урядовців та слідчі органи.

«Фракція землетрусу» та ізраїльський слід

Як з’ясували місцеві журналісти, відповідальність за інцидент взяло на себе раніше невідоме угруповання, що називає себе «Фракція землетрусу». Радикали розіслали електронні листи до чеських ЗМІ, де заявили, що їхньою метою було знищення «ключового центру виробництва ізраїльської зброї» на знак протесту проти операції ЦАХАЛ у Секторі Гази.

Реклама

Компанія LPP Holding розробляє технології для безпілотників військового призначення (які, до речі, використовують і ЗСУ). Ще 2023 року підприємство офіційно оголосило про плани тісної співпраці з відомою ізраїльською військовою компанією Elbit Systems, що і зробило завод мішенню для антиізраїльського угруповання.

Офіційна реакція: розслідування теракту

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар терміново скликав кризовий штаб і заявив, що інцидент має всі ознаки терористичного акту. Прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш також назвав ситуацію «дуже серйозною».

Відомо, що внаслідок пожежі на складі ніхто не постраждав, хоча вогонь встиг частково перекинутися на сусідню адміністративну будівлю. Чеська поліція у своєму офіційному акаунті в мережі Х підтвердила, що безпеці місцевих жителів нічого не загрожує, а справу вже передано до Національного центру боротьби з тероризмом.

«Поліція вже розпочала розслідування за підозрою у скоєнні терористичного нападу згідно зі статтею 311 Кримінального кодексу. Все це за активної співпраці служб безпеки. Наразі ми не публікуватимемо жодної додаткової інформації», — йдеться у заяві правоохоронців.

Реклама

Зі свого боку представники компанії LPP Holding підтвердили факт займання, проте відмовилися від коментарів, заявивши, що чекатимуть на офіційні висновки слідства і не будуть будувати припущень щодо обставин інциденту.

Нагадаємо, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді пролунали вибухи в районі посольства США. Будівлю атакували дрони, після чого почалася пожежа.