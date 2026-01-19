У Чехії раптово виступили проти продажу Україні літаків

Літак L-159 / © Associated Press

Коаліційна партія «Свобода і пряма демократія» (SPD), включаючи міністра оборони Яроміра Зуну, виступає проти продажу літаків L-159 Україні.

Про це заявив журналістам перед сьогоднішнім засіданням ради коаліції голова SPD і спікер Палати депутатів Томіо Окамура, повідомляє Ceske Noviny.

За його словами, літаки зараз мають низьку залишкову вартість, але їх бойова цінність висока. Крім того, придбання заміни коштуватиме набагато дорожче, ніж їх продаж, зазначив Окамура.

Президент Петр Павел заявив у неділю, що Україна запропонувала придбати літаки L-159, що стане можливістю для чеського виробника.

За його словами, надання чотирьох літаків із 24, які має армія, є прийнятним рівнем ризику. Окамура підкреслив, що це не списані літаки, а частина озброєння армії.

Генеральний штаб під час останніх виборів не був упевнений, чи доцільно надавати літаки.

«Вартість придбання дуже висока, залишкова вартість становить лише частину. Нам все одно доведеться купувати літаки знову», — сказав Окамура.

За словами Окамури, під час свого візиту до України Павло не врахував думку уряду, який, на відміну від колишнього уряду Петра Фіали, не хоче витрачати гроші на озброєння для України.

За даними очільника Палати депутатів, інформація про літаки також була частково спотворена українськими ЗМІ. «Я не згоден з продажем, є фактичні та професійні причини», — сказав Окамура. Позиція міністра Зуни також негативна, додав він.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Чехія найближчим часом надасть Україні бойові літаки, здатні збивати ворожі безпілотники. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві 16 січня.

«Чеська Республіка може за відносно короткий час надати кілька середніх бойових літаків, які є дуже ефективними в боротьбі з дронами, і я вірю, що нам вдасться швидко й успішно розв’язати це питання», — сказав Павел.

Він додав, що Прага також може поставити системи раннього оповіщення, наприклад, пасивні радари.