У Чехії сталася стрілянина у будівлі міськради: поранено мера, є загиблі

Поліція вже підтвердила поранення мера міста Хршібска Яна Махача.

Судмедексперт на місці злочину / Фото Ota Bartovský MAFRA

У чеському місті Хршібска у понеділок, 19 січня, сталася стрілянина у будівлі мерії. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще шестеро були поранені.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар, чиї слова наводить iDNES. За словами урядовця, поліція вже підтвердила поранення мера міста, Яна Махача.

За словами свідків з місця події, нападниками були місцевий наркоман і син однієї з працівниць міськради.

«Я уважно стежу за інформацією про стрілянину в міській раді в Хршібсці. Ситуація серйозна, але, за моєю інформацією, подальшої небезпеки немає, нападник мертвий. Я вирішив виїхати на місце події», — зазначив глава МВС.

Унаслідок стрілянини обидва нападники загинули. Серед поранених троє поліцейських і троє цивільних.

Нападник при собі мав три незаконні одиниці зброї. Наразі у поліції відкидають терористичний або екстремістський підтекст. Мотивом стрільця, ймовірно, були проблеми у стосунках, і він застрелився сам, розповіли правоохоронці.

У місті Хршібска проживає 1300 жителів. Поліція попросила громадян уникати місця події, щоб не заважати проїзду рятувальників.

Нагадаємо, на пляжі у Сіднеї сталася стрілянина, її кваліфікували як теракт, внаслідок якого загинули 12 осіб.

