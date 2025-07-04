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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Чехії стався масштабний блекаут: трамваї зупинились, люди застрягли у ліфтах

Відключення електроенергії зачепило загалом вісім чеських підстанцій.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Празі через блекаут зупинилися трамваї

У Празі через блекаут зупинилися трамваї / © denik.cz

Чехію 4 липня накрив масштабний блекаут, який зачепив більшу частину Праги і низку інших міст країни. Відсутність електропостачання призвела до зупинки громадського транспорту, збоїв у роботі інфраструктури та численних інцидентів. Наприклад, сотні людей опинилися замкненими в ліфтах, що зупинилися.

Про це повідомляє чеське видання Denik.

За даними енергокомпанії Pražská energetika (PRE), причиною відключень стала аварія на підстанції в районі Ходів.

Що відомо на цей момент

Відключення електроенергії зачепило загалом вісім підстанцій.

Повністю зупинився рух метро в Празі, а також більшість трамвайних і тролейбусних ліній. Світлофори не працюють, що ускладнює дорожній рух.

Сотні людей опинилися заблокованими в ліфтах. «Кількість випадків із ліфтами зростатиме. Ми маємо справу з резервними джерелами», — повідомив представник пожежно-рятувальної служби Радек Менцль.

Магазини та супермаркети зачинені. Перестали працювати багато банкоматів і платіжних терміналів.

НП зачепила кілька районів Праги, переважно на правому березі Влтави, включно з Виноградами, Вршовіце, Забегліце, Крч, Ходов, Стрижков, Жижков, а також центр міста.

Відключення також зафіксовані в інших містах — Млада-Болеславі, Усті-над-Лабем, Градец-Кралове, Тепліце, Коліні, Пардубіце, Чеська-Липі, а також у Пардубіцькому, Середньочеському, Краловеградецькому та Ліберецькому краях.

Зупинено рух поїздів між Прагою і Коліном, а також між Коліном і Кутною Горою.

Аеропорт Праги блекаут не зачепив.

У лікарнях, які постраждали від відключення, запущено резервні генератори. Деякі обстеження і нетермінові операції відкладаються.

Що кажуть енергетики і рятувальники

«Стався збій у роботі лінії V411 (це лінія з найвищим рівнем напруги в Чехії. — Ред.), а потім і енергоострову на півночі та сході Чеської Республіки. Частина системи електропередачі знеструмлена, і ця подія також торкнулася більшості підстанцій системи електропередачі», — заявили в оператора системи передачі Чехії ČEPS.

Пожежно-рятувальна служба країни підтвердила, що реєструє «велику кількість подій, пов’язаних із вимкненням електроенергії в Празі, Центральній, Північній і Східній Чехії».

За даними Національного агентства кібербезпеки та інформаційної безпеки, кібератаки не було.

У зв’язку з відключенням електроенергії міністр внутрішніх справ Віт Ракушан привів у готовність Центральний кризовий штаб. За його словами, поки що з’ясовують масштаби збоїв.

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