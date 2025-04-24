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У Чехії відреагували на нічний обстріл України та закликали до військової підтримки
Фіала нагадав, що Росія відхилила пропозицію США та України щодо припинення вогню.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що надання Україні потужної військової допомоги є єдиним способом досягти миру в країні.
Свою думку він висловив у соціальній мережі Х, коментуючи чергові російські ракетні удари по українських містах та цивільному населенню у четвер.
Фіала нагадав, що на початку квітня Україна прийняла американську пропозицію щодо припинення вогню, однак Росія продовжує агресію.
"Путін не зацікавлений у мирі та ніколи не був зацікавлений; Єдиний шлях до миру в Європі це потужна військова підтримка України", - наголосив чеський прем'єр.
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський різко відреагував на так зване "великоднє перемир'я", оголошене російським президентом Володимиром Путіним.