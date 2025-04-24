ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

У Чехії відреагували на нічний обстріл України та закликали до військової підтримки

Фіала нагадав, що Росія відхилила пропозицію США та України щодо припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. / © Associated Press

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що надання Україні потужної військової допомоги є єдиним способом досягти миру в країні.

Свою думку він висловив у соціальній мережі Х, коментуючи чергові російські ракетні удари по українських містах та цивільному населенню у четвер.

Фіала нагадав, що на початку квітня Україна прийняла американську пропозицію щодо припинення вогню, однак Росія продовжує агресію.

"Путін не зацікавлений у мирі та ніколи не був зацікавлений; Єдиний шлях до миру в Європі це потужна військова підтримка України", - наголосив чеський прем'єр.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський різко відреагував на так зване "великоднє перемир'я", оголошене російським президентом Володимиром Путіним.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie