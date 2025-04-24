У Чехії відреагували на нічний обстріл України та закликали до військової підтримки

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що надання Україні потужної військової допомоги є єдиним способом досягти миру в країні.

Свою думку він висловив у соціальній мережі Х, коментуючи чергові російські ракетні удари по українських містах та цивільному населенню у четвер.

Фіала нагадав, що на початку квітня Україна прийняла американську пропозицію щодо припинення вогню, однак Росія продовжує агресію.

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"Путін не зацікавлений у мирі та ніколи не був зацікавлений; Єдиний шлях до миру в Європі це потужна військова підтримка України", - наголосив чеський прем'єр.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський різко відреагував на так зване "великоднє перемир'я", оголошене російським президентом Володимиром Путіним.