Провокація РФ з "Шахедом" у Румунії: МЗС Чехії відреагувало
Чехія підтримує подальші санкції проти РФ.
У МЗС Чехії відреагували на чергові провокації Росії щодо Європи. Вчора, 13 вересня, мішенню була Румунія.
Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський написав у X.
«Росія продовжує провокувати. Вчора ввечері це була Румунія. Я не вірю в російські „помилки“, — підкреслив він.
Додається, що Чехія, як союзник НАТО, залишається пильною. Голова закордонного відомства наголошує: Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО.
«Саме тому Чехія підтримує подальші санкції», — завершив він.
Нагадаємо, ввечері 13 вересня у Румунії перехопили російський "Шахед". Він залетів у повітряний простір країни.
Тривога пролунала о 18:12 у північних регіонах Румунії, адже фіксувалася загроза застосування ударних безпілотників. З метою реагування на загрозу й знешкодження літального апарата у небо підійняли два літаки F-16. Винищувачі перехопили БпЛА близько 19:00 над Дунаєм.
«Безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення. Ситуацію контролюють румунські повітряні та радіолокаційні сили», — повідомили у Міноборони країни.