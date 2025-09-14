Провокація РФ з "Шахедом" у Румунії: МЗС Чехії відреагувало

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський / © Associated Press

У МЗС Чехії відреагували на чергові провокації Росії щодо Європи. Вчора, 13 вересня, мішенню була Румунія.

Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський написав у X.

«Росія продовжує провокувати. Вчора ввечері це була Румунія. Я не вірю в російські „помилки“, — підкреслив він.

Додається, що Чехія, як союзник НАТО, залишається пильною. Голова закордонного відомства наголошує: Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО.

«Саме тому Чехія підтримує подальші санкції», — завершив він.

Нагадаємо, ввечері 13 вересня у Румунії перехопили російський "Шахед". Він залетів у повітряний простір країни.

Тривога пролунала о 18:12 у північних регіонах Румунії, адже фіксувалася загроза застосування ударних безпілотників. З метою реагування на загрозу й знешкодження літального апарата у небо підійняли два літаки F-16. Винищувачі перехопили БпЛА близько 19:00 над Дунаєм.

«Безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення. Ситуацію контролюють румунські повітряні та радіолокаційні сили», — повідомили у Міноборони країни.