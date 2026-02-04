У Чехії водій трамваю напав на українців: чим усе закінчилось

Прапор Чехії

У Чехії завершився судовий розгляд резонансної справи щодо водія трамвая, який вчинив скандал із пасажирами з України. Окружний суд району визнав чоловіка винним у хуліганстві.

Про це повідомляє IDNES.

Що сталося

Інцидент, що став приводом для судового розгляду, стався наприкінці лютого минулого року в одному з районів Праги. Жертвами агресії стали троє громадян України — літнє подружжя та їхній онук, які проживають у Чехії з 2022 року, рятуючись від війни.

Конфлікт спровокувала поведінка дитини: хлопчик, якого везли з дитсадка у візочку, став ногами на сидіння та постукав по скляній перегородці кабіни водія.

Дідусь хлопчика у суді пояснив ситуацію. Він зазначив, що взуття дитини було фактично чистим. Також дідусь не забороняв онуку стати на сидіння, але зробив зауваження, щоб той припинив стукати.

Проте водій Даніель Бейвль вийшов із кабіни і почав кричати на пасажирів. Він звинуватив родину в тому, що вони «забруднили трамвай», і почав виганяти їх із салону. При цьому, за даними слідства, водій використовував образи, що вказували на українську національність пасажирів.

Свідки зняли інцидент на відео. За матеріалами обвинувачення, водій не лише кричав, а й застосував фізичну силу — вдарив дідуся хлопчика та виштовхав людей на вулицю.

«Інші пасажири казали, що нам не варто виходити. Але ми вирішили вийти, тому що дитина дуже злякалась і плакала», — розповів потерпілий українець у суді.

На вулиці теж ледь не дійшло до бійки: коли жінка спробувала сфотографувати номер трамвая, водій знову кинувся до них. Сам обвинувачений у суді заперечував факт побоїв, стверджуючи, що лише емоційно жестикулював.

Водій трамваю / © Скріншот

Що вирішив суд

Судді визнали водія Даніеля Бейвля винним та призначили йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Окрім цього, засуджений зобов’язаний пройти спеціальну «програму соціального перевиховання», яка має на меті скорегувати його поведінку в суспільстві.

Однак прокуратура наполягала на суворішому покаранні. Сторона обвинувачення інкримінувала водію неправомірну поведінку та образи саме за ознакою національності. За такими статтями чоловікові загрожувало до п’яти місяців тюремного ув’язнення. Наразі вирок ще не набув остаточної сили і може бути оскаржений.

Нагадаємо, у польському місті Слупськ вчитель називав учнів з України «покидьками» та нацьковував на них інших дітей, після чого українців жорстко побили.

Згодом влада міста стверджувала, що вчитель не називав українських учнів «покидьками», а аудіозапис, який поширили в Мережі, був «змонтований» і «маніпулятивний». Натомість поляки вирішили зробити винними українців.