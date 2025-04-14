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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Чехії занепокоєні потенційною загрозою від приїзду ветеранів з України

Чеські органи безпеки попереджають, що разом із ветеранами приїдуть нові виклики — від психологічної підтримки до потенційних загроз для громадського порядку.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Чехії

Прапор Чехії.

У Чехії посилюється увага до питання повернення українських військових, які можуть приїхати до країни після служби на фронті або під час ротацій, щоби возз’єднатися зі своїми родинами — переважно жінками та дітьми, які вже знайшли прихисток у республіці. Наразі в Чехії проживає понад 380 тисяч українських біженців.

Про це пише Euractiv.

Чеські органи безпеки попереджають, що разом із ветеранами приїдуть нові виклики — від психологічної підтримки до потенційних загроз для громадського порядку. Зокрема, йдеться про людей з бойовим досвідом і, можливо, травмованою психікою, що створює ризики для внутрішньої стабільності.

Представник чеської Служби безпеки та інформації (BIS) Ладислав Штиха зазначив, що за аналогією з конфліктами на Балканах, у країні можуть з’явитися випадки вербування ветеранів організованими злочинними угрупованнями.

“Сценарій післявоєнного повернення — цілком реальний. І хоча більшість військових не становитиме загрози, певні ризики залишаються. Зокрема, це ймовірність того, що деякі з них шукатимуть роботу в кримінальних колах”, — сказав Штиха в коментарі Euractiv Czechia.

Він також додав, що слід очікувати зростання обсягів незаконного обігу зброї, яка після завершення бойових дій може з’явитися на чорному ринку.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії підтверджують, що тема адаптації осіб з бойовим досвідом вже перебуває в полі уваги. Як повідомила речниця міністерства Гана Мала, ще з 2023 року відомство співпрацює з Міжнародною організацією з міграції над вивченням проблеми.

У 2024 році сторони підписали угоду про створення спеціальної програми “Екосистема підтримки для осіб, які постраждали від бойових дій в Україні”.

“Ми вивчаємо потреби не лише самих ветеранів, а й їхніх родин, на яких також вплине їхнє повернення. У фокусі — підтримка психічного здоров’я, правова допомога та соціальна адаптація”, — додала Мала.

Програма охоплює збір даних, оцінку можливостей системи та формування рекомендацій — як на операційному, так і на системному рівнях.

Наукова співпраця з Україною

Тим часом чеські науковці об’єднують зусилля з українськими колегами для підготовки до надання психологічної підтримки ветеранам.

Зокрема, дослідницька група під керівництвом професора Іржі Горачека з Карлового університету в Празі спільно з українськими установами працює над підходами до лікування бойових психотравм, включно з посттравматичним стресовим розладом. Вивчаються інноваційні підходи, зокрема психоделічна терапія, яка вже застосовується в інших країнах.

Чехія визнає, що завчасне планування дозволить краще інтегрувати ветеранів у суспільство, уникнути радикалізації та посилити внутрішню безпеку.

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